19日、京畿（キョンギ）道高陽（コヤン）市高陽総合運動場で行われた「2024 DREAM CONCERT 30TH」のレッドカーペットにNCT WISH、TEMPESTが登場した。「2024 DREAM CONCERT 30TH」のMCにはSUPER JUNIORのイトゥクとIZ*ONE出身のクォン・ウンビが決定。The KingDom、DRIPPIN、LIGHTSUM、LUCY、xikers、ASC2NT、8TURN、n.SSign、NCT WISH、YOUNITE、Xdinary Heroes、ONEUS、UNIS、EVNNE、EPEX、JD1、IZ*ONE出身チェ・イェナ、Kep1er