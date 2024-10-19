19日、京都競馬場で行われたオータムリーフステークス(3歳上・オープン・ダ1400m)は、2番手追走から直線で抜け出した坂井瑠星騎手騎乗の1番人気ライツフォル(牡4、栗東・高橋義忠厩舎)が、後方から追い上げてきた4番人気スマートフォルス(牡4、栗東・吉村圭司厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分23秒8(稍重)。 さらに3/4馬身差の3着に2番人気ロードエクレール(牡6、美