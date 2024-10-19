モデル・安斉星来が19日、千葉・幕張メッセで行われたファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER』に登場した。【全身ショット】美くびれみせつけた安斉星来安斉は「SLY」のステージに出演した。クロップド丈のトップスを着こなし、美くびれを披露。圧巻のスタイルで魅了した。26回目の開催となる同イベントには、池田美優、生見愛瑠、藤田ニコルらがモデルとして登場。ライブステージでは、乃木