9月から始まった「FIFAワールドカップ26アジア最終予選」は10月にも試合が行われ、日本代表は10日（日本時間11日）にサウジアラビア代表と、15日にオーストラリア代表と対戦。敵地で行われたサウジアラビア戦は2−0で勝利、続くホームの埼玉スタジアム2002で開催されたオーストラリア戦は1−1で引き分けという結果に終わった。9月の中国戦、バーレーン戦のように大量得点による快勝とまでには至らなかったが、同グループの強豪を