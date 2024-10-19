ジェンダー債の活用イメージ国際協力機構（JICA）は女性のエンパワーメント（地位向上）やジェンダー平等推進の事業に調達資金を充てる「ジェンダーボンド（債券）」を11月にも発行する。紛争や気候変動による干ばつ被害が増える中、苦境に置かれやすい開発途上国の女性を支援する。JICAは、女性は男性と比べ非正規雇用が多いなど、新型コロナウイルス禍で男女の不平等が意識された2021年度に国内で初めてジェンダーをテーマと