生成AIの活用による産業効果のイメージ生成人工知能（AI）が日本の産業に与えるプラスの効果は、2030年代に年21兆円規模になり得るとの試算を、三菱総合研究所が19日までにまとめた。現状の2兆4千億円から、およそ9倍に膨らむ。AIを業務で使う上での社内ルールなどを整え、AIの信頼性を高めるほど活用が進み、効果が大きくなるとみた。金額はAIによる仕事の生産性向上で得られるメリット「付加価値」に当たる。既存事業の人材