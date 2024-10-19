【J3第33節】(花園)FC大阪 3-2(前半1-0)北九州<得点者>[F]古川大悟(45分+5)、望月想空(86分)、島田拓海(90分+3)[北]藤原健介(49分)、永井龍(53分)<警告>[F]秋山拓也(12分)、禹相皓(15分)、西村真祈(42分)、水口湧斗(70分)[北]高吉正真(45分+3)主審:中井敏博