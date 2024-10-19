[10.19 J1第34節](ヨドコウ)※15:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 21 キム・ジンヒョンDF 3 進藤亮佑DF 10 田中駿汰DF 33 西尾隆矢MF 5 喜田陽MF 17 阪田澪哉MF 19 為田大貴MF 25 奥埜博亮MF 38 北野颯太MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 9 レオ・セアラ控えGK 1 ヤン・ハンビンDF 16 奥田勇斗DF 24 鳥海晃司MF 7 上門知樹MF 27 カピシャーバMF 48 柴山昌也FW 34 山田寛人監督小菊昭雄[ジュビロ磐田