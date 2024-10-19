◇第101回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(19日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)第101回箱根駅伝予選会が19日、東京都立川市で行われ、全10校が本選の切符をつかみました。各大学最大12人の選手がハーフマラソン(21.0975キロ)を走り、各校の上位10名の合計タイムで争われ、上位10校が来年1月に行われる箱根駅伝本選の切符をつかみます。トップ通過は立教大学。3年生の馬場賢人選手が1時間03分56秒で