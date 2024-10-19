経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が１９日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレＭＴＧ」に出演し、石破茂首相の素顔について語った。番組では石破首相は女性芸人のヒコロヒーファンだと公言していることを紹介した。ヒコロヒーがＭＣを務める番組に出演した際には「近年まれにみる面白い芸人さん。ひたすら重い雰囲気でやっているんだけど、実に存在感がある。あれができる人、他に見たことがない」と絶賛したというエピソー