19日午後、キム・ヘユンがファンミーティング「Hye-ppiness」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じて台湾・台北へ出国した。・「ソンジェ背負って走れ」カップルも！豪華俳優6人が「2024 AAA」に出演決定・ビョン・ウソク＆キム・ヘユンが映像で登場！「2024 アジアコンテンツアワード」日本からも豪華スターが集結