立憲民主党代表代行の辻元清美参院議員（64）が19日、和歌山県橋本市の商業施設前で、衆院選（27日投開票）和歌山2区に同党公認で立候補した新古（しんこ）祐子元和歌山市議（52）の応援演説に駆けつけた。 【写真】和歌山2区の立民女性候補者を「ジャンヌ・ダルク」と激励する辻本清美氏 和歌山2区は、自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる、いわゆる“裏金問題”で同党を離党し、無所属で参院からくら替え