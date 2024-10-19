東京・中野に店舗を構える腕時計専門店ジャックロードが「【ロレックス】奇跡の赤シードマーク2 ブラウンダイヤル」を公式YOUTUBEにて公開。ヴィンテージロレックスの独特な変質現象について解説しました。 ジャックロードは「皆さんは、文字盤がブラウンチェンジしたヴィンテージロレックスを見たことがありますか？」と語りかけ、ヴィンテージロレックスの赤シードゥエラ&#1