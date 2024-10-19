◆第７７回秋季全道高校野球大会▽２回戦釧路江南２ｘ―１遠軽（１９日・プレド）釧路江南が遠軽との公立校対決を制し、２００６年以来１８年ぶりの８強入りを決めた。釧路江南・佐藤勝輝（２年）、遠軽・塩田禅（１年）の息詰まる投手戦。均衡を破ったのは釧路江南だった。６回２死走者なしから一、三塁の好機を作り、５番・佐藤が左前に適時打。自らのバットで貴重な先制点を奪った。９回２死から連打を浴びて同点に追い