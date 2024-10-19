[10.19 J1第34節](三協F柏)※14:00開始主審:小屋幸栄<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 46 松本健太DF 3 ジエゴDF 4 古賀太陽DF 32 関根大輝DF 50 立田悠悟MF 10 マテウス・サヴィオMF 14 小屋松知哉MF 33 白井永地MF 37 手塚康平FW 15 木下康介FW 19 細谷真大控えGK 21 佐々木雅士DF 13 犬飼智也MF 27 熊坂光希MF 29 島村拓弥MF 34 土屋巧MF 48 熊澤和希FW 17 フロート監督井原正巳[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌