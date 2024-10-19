[10.19 J2第35節](白波スタ)※13:55開始主審:上原直人<出場メンバー>[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1 泉森涼太DF 5 井林章DF 14 野嶽寛也DF 17 星広太DF 28 戸根一誓MF 8 藤村慶太MF 20 圓道将良MF 21 田中渉MF 27 山口卓己MF 34 鈴木翔大FW 38 有田稜控えGK 13 松山健太DF 16 河野諒祐DF 23 岡本將成MF 15 井堀二昭FW 9 有田光希FW 18 福田望久斗FW 32 沼田駿也監督浅野哲也[愛媛FC]先発GK 36 辻周吾DF 2 今野息吹DF 19 尾