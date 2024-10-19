[10.19 J1第34節](サンガS)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 94 ク・ソンユンDF 2 福田心之助DF 24 宮本優太DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 7 川崎颯太MF 10 福岡慎平MF 39 平戸太貴FW 9 マルコ・トゥーリオFW 23 豊川雄太FW 99 ラファエル・エリアス控えGK 26 太田岳志DF 5 アピアタウィア久DF 28 鈴木冬一MF 18 松田天馬MF 19 金子大毅FW 31 平賀大空FW 77 ムリロ・コスタ監督チョウ・キジ