[10.19 J1第34節](豊田ス)※14:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 1 ランゲラックDF 2 野上結貴DF 20 三國ケネディエブスDF 34 内田宅哉MF 8 椎橋慧也MF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 18 永井謙佑MF 33 菊地泰智MF 55 徳元悠平FW 11 山岸祐也控えGK 16 武田洋平DF 3 ハ・チャンレMF 19 重廣卓也MF 27 中山克広MF 66 山中亮輔FW 10 パトリックFW 77 キャスパー・ユンカー監督長谷川健太[北海道コンサド