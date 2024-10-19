[10.19 J2第35節](ユアスタ)※14:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[ベガルタ仙台]先発GK 33 林彰洋DF 5 菅田真啓DF 22 小出悠太DF 25 真瀬拓海DF 39 石尾陸登MF 10 鎌田大夢MF 11 郷家友太MF 14 相良竜之介MF 17 工藤蒼生FW 7 中島元彦FW 98 エロン控えGK 1 小畑裕馬DF 19 マテウス・モラエスDF 32 奥山政幸MF 8 松下佳貴MF 27 オナイウ情滋FW 9 中山仁斗FW 15 梅木翼監督森山佳郎[横浜FC]先発GK 21 市川暉記DF 2 ンドカ・