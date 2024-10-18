人にマッサージをしてもらうと、夢見心地で気持ち良いものですよね。テレビで見てヘッドスパの存在を知った、荻並トシコ(@oginami_toshiko)さんの娘・ひーちゃん。ある日、ひーちゃんからヘッドスパをしてほしいとお願いされた荻並さんは、試しにやってみますが…？ ©oginami_toshiko ©oginami_toshiko ©oginami_toshiko ©oginami_toshiko &#169