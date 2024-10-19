JR西日本は、大阪駅のうめきたエリア「うめきたグリーンプレイス」の開業時期と出店店舗を決定した。12月12日に駅前広場の一部の供用を開始し、2025年3月に全面開業する。地上3階建てで、敷地面積は約12,500平方メートル。商業施設、歩行者広場、駅前広場、歩行者デッキを擁する。1階はうめきた公園利用者が気軽に利用できるよう、スイーツをはじめとしたテイクアウト可能な飲食・物販店舗を誘致する。2階は歩行者デッキで大阪駅な