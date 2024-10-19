ソニーの『ヴェノム』シリーズが、でついに完結する。スパイダーマン最強の宿敵を初めて単独実写化したこのシリーズでは、未だ回収できていない“最大の伏線”が残っている。スパイダーマン／ピーター・パーカーとの対決だ。 ©2021 CTMG. © & 2021 MARVEL. All Rights Reserved. エディ・ブロックとヴェノムは、『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カ&#