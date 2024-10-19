[10.19 J3第33節](花園)※13:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 永井建成DF 6 舘野俊祐DF 23 秋山拓也DF 44 フォファナ・マリックDF 47 水口湧斗MF 10 久保吏久斗MF 19 増田隼司MF 25 武井成豪MF 33 禹相皓FW 34 古川大悟FW 43 西村真祈控えGK 31 山田晃士DF 22 林田魁斗MF 11 利根瑠偉MF 20 芳賀日陽FW 9 島田拓海FW 14 田中直基FW 21 望月想空監督大嶽直人[ギラヴァンツ北九州]先発GK 31 大谷幸輝DF 13