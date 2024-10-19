◆第７７回秋季全道高校野球大会▽２回戦札幌日大６―２北照（１９日・プレド）今夏の甲子園に出場した札幌日大が北照に逆転勝ちし、２年ぶりの８強入り。１３年ぶりの優勝に向けて好スタートを切った。１回に併殺崩れで先制点を許したが、３回１死三塁から４番・土田大海捕手（２年）の左前適時打で同点。７回に１死一、二塁から代打・浅井直人内野手（２年）の２点適時二塁打で勝ち越すと、８回には２死二、三塁から３