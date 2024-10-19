第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）の予選会が１９日、東京都立川市などで行われ、個人ではシャドラック・キップケメイ（日本大・２年）が１時間０分５９秒で２年連続の１位でゴールし、日本人選手のトップ（全体１０位）は１時間３分２９秒の吉田礼志（中央学院大・４年）だった。ハーフマラソンの日本学生記録を持つリチャード・エティーリ（東京国際大・２年）は中盤過ぎに