「箱根駅伝・予選会」（１９日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）第１０１回箱根駅伝（２５年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４３校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争った。個人では日大のシャドラック・キップケメイ（２年）が１時間００分５９秒で制した。中央学院大の吉田礼志（４年）が日本人トップの１０位だった。残