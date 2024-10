<CD Chart Focus> 参考:https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2024-10-21/ 2024年10月21日付(10月15日発表)のオリコン週間アルバムランキングで首位を飾ったのはGLAY『Back To The Pops』で、推定売上枚数は25,773枚だった。ほか、トップ10圏内の初登場作品は以下の三作。3位に年内いっぱいでの無期限活動休止を控える和楽器バンドのベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS ~八奏ノ音~』(9,550枚)、7