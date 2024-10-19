【モデルプレス＝2024/10/19】アイドルグループ・でんぱ組.incが、10月19日放送のNHK新音楽番組「JOYNT POPS」に出演。プロデューサーの“もふくちゃん”こと福嶋麻衣子氏からの手紙に涙する場面があった。【9月9日収録現場潜入レポ】【写真】NHK音楽番組に豪華出演者集結◆でんぱ組.inc、活動終了前に念願の音楽番組出演2025年頭での活動終了を発表しているでんぱ組.incは、MCの藤本美貴やMCゲストの古坂大魔王、共演アーティスト