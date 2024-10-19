仕事の視野を広げるには読書が一番だ。書籍のハイライトを3000字で紹介するサービス「SERENDIP」から、プレジデントオンライン向けの特選記事を紹介しよう。今回取り上げるのはタワーマン著『航空管制 知られざる最前線』（KAWADE夢新書）――。写真＝iStock.com／motive56※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／motive56■イントロダクション飛行機は、事故の確率が低いことから「最も安全な乗り物」と呼ばれることもあるが、