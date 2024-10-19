上位クラスのクレジットカード保有者が、特典として取得できる「プライオリティ・パス」。航空旅行で高いコスパを発揮するこのサービスが、一部カード会社で縮小傾向にあるのだとか。そうなると、今後作る意味はなくなるのでしょうか。カードの特典で「空港ラウンジ使えます」からさらに…2024年秋、飛行機での旅行を楽しむ人、また出張で飛行機をたびたび使う人に、驚きのニュースが広がりました。三菱UFJニコス、JCBが、上位ク
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 交際報道 元五輪選手の名に動揺
- 2. 木村拓哉「KY発言」非難相次ぐ
- 3. 元彼と妊活 ヤバい托卵妻の実態
- 4. フワ 活休から2カ月で都落ちか
- 5. 内縁妻を裸で窓際に…事件の真相
- 6. ジャガーの告発に自業自得の声
- 7. ギャル曽根のハイスぺ夫に称賛
- 8. ノーブラYouTuber 垢BANされ放心
- 9. 王将ナメクジ 告発者の最大ミス
- 10. フワ結婚式参列 足元に指摘殺到
- 1. 内縁妻を裸で窓際に…事件の真相
- 2. 衆院選 落選危機に入った大物は
- 3. 自民本部に火炎瓶 官邸に車突入
- 4. 鹿にツノで刺され出血 緊急帰国
- 5. 「身代わり」出頭した男誤認逮捕
- 6. ひき逃げされた7歳児 自ら交番へ
- 7. 小田急車掌 客の鞄から7万円着服
- 8. 強盗かGo to a doorか 異例裁判
- 9. 相次ぐ強盗 狙われる家の境界線
- 10. 緊縛強盗の運搬役か 30歳女逮捕
- 1. 夫死亡で隠し子発覚 65歳妻地獄
- 2. JNKMN逮捕 ファン騒然「まじか」
- 3. 「第二の今井議員」森下氏に皮肉
- 4. 作曲家・牧野信博さん 昨年死去
- 5. 最も消滅が近い村 過疎の実態
- 6. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 7. 無修正販売のOL 地元での評判
- 8. 愛子さまの字幕に「やばい」批判
- 9. 若狭氏「小選挙区制度変えねば」
- 10. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 1. 性犯罪で服役も 出所10日で妹を
- 2. 韓野球チア 前屈みポーズが反響
- 3. 露で流行のクアドロービングとは
- 4. 「1D」ペインさんの死因明らかに
- 5. Temuなどの子ども服から有害物質
- 6. 妻に子3人殺害された夫 妻を擁護
- 7. 男性は遊び女性が働く 中国の村
- 8. 東方神起のMV撮影中 養子と知る
- 9. 反捕鯨活動家の亡命 仏が問題視
- 10. 米俳優 75億円から一文無しに
- 1. 1円で舌打ち…コンビニの迷惑客
- 2. 亡き父の家に大量の…息子は絶望
- 3. 子の成績伸ばすお小遣いの渡し方
- 4. 世界から安い国扱い 日本の末路
- 5. しゃぶ葉に勝つ 有名店の戦略
- 6. 運転しないのに免許代30万? 困惑
- 7. 愛娘お祝い後 妻の一言に夫動揺
- 8. 入居の75歳母が絶望…施設の惨状
- 9. 夫死亡で隠し子発覚 65歳妻地獄
- 10. 吉野家から「牛カレー鍋膳」登場
- 1. Amazonで「Anker」が最大35%OFF
- 2. Amazonでビールなどが最大16%OFF
- 3. Amazonでニューバランスが40%OFF
- 4. 「疲れにくい靴」Amazonで44%off
- 5. Amazon Apple製品が最大18％オフ
- 6. 新iPad mini お得な購入先はどこ
- 7. Amazonで「飲料」が最大41%OFFに
- 8. Fireタブレットが最大39%オフに
- 9. 1万円以下で人気のsmart watch
- 10. Amazonでノースフェイスが34%OFF
- 1. 大谷に敵ファン「お前の胴元は」
- 2. 大谷は脳がけいれん 異例の苦言
- 3. 大谷の消極的な走塁に指揮官苦言
- 4. 不発だった大谷に マエケン一言
- 5. 何しとんのや 巨人ベンチに喝
- 6. 闘莉王 久保建英に「ガチ苦言」
- 7. ハム新庄監督 去就は明言せず
- 8. 大谷 爆速弾でメジャー新記録
- 9. 大谷の2戦連発にNYメディア白旗
- 10. 大谷から逃げ続けるメッツに批判
- 1. 交際報道 元五輪選手の名に動揺
- 2. 木村拓哉「KY発言」非難相次ぐ
- 3. 元彼と妊活 ヤバい托卵妻の実態
- 4. フワ 活休から2カ月で都落ちか
- 5. ジャガーの告発に自業自得の声
- 6. ギャル曽根のハイスぺ夫に称賛
- 7. ノーブラYouTuber 垢BANされ放心
- 8. フワ結婚式参列 足元に指摘殺到
- 9. 有岡大貴が変貌? 妻の影響指摘も
- 10. フジ新ドラマ「全員キモい」の声
- 1. 首のしこりにまさかの診断結果
- 2. 夫の浮気咎めず…後々本気で後悔
- 3. 18で死ぬ 生まれてすぐ余命宣告
- 4. 回転寿司 隣に座る女性にギョッ
- 5. それを子に? 妻が買った服に困惑
- 6. 浮気妻 娘から「あんた」呼び
- 7. イレウスで瀕死状態 小腸5m切除
- 8. 発達不安な娘 学校の本音語り涙
- 9. 服装バカにする彼の女友達 反撃
- 10. 蕎麦屋で異臭 客に退店促す店員