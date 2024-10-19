上位クラスのクレジットカード保有者が、特典として取得できる「プライオリティ・パス」。航空旅行で高いコスパを発揮するこのサービスが、一部カード会社で縮小傾向にあるのだとか。そうなると、今後作る意味はなくなるのでしょうか。カードの特典で「空港ラウンジ使えます」からさらに…2024年秋、飛行機での旅行を楽しむ人、また出張で飛行機をたびたび使う人に、驚きのニュースが広がりました。三菱UFJニコス、JCBが、上位ク