勝てる時にしっかり勝つ、それがプロの仕事だ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月18日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がトップを獲得。怒涛の4連勝で、第1試合に箱ラスの内川幸太郎（連盟）が負ったマイナスを帳消しにした。【映像】堀、“至極の三色同順”親跳満試合は起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、堀、BEAST X・中田花奈（連盟）、赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）