気象台は、午前8時43分に、大雨警報（土砂災害）を外ヶ浜町、中泊町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・外ヶ浜町、中泊町に発表津軽では、19日昼過ぎまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■外ヶ浜町□大雨警報【発表】・土砂災害19日昼過ぎにかけて警戒■中泊町□大雨警報【発表】・土砂災害19日昼過ぎにかけて警戒