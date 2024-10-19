ウクライナのシビハ外相は、ロシアが北朝鮮の兵士を使い捨てにしようとしていると批判しました。韓国の国家情報院は18日、北朝鮮が今月8日から13日にかけ、軍の特殊部隊1500人余りをロシアに派遣したと発表しました。訓練した後、戦線に投入するとみられるとしています。韓国メディアは合わせて1万2000人規模の北朝鮮兵士が派遣されると予想されると報じています。こうした動きを踏まえ、ウクライナのシビハ外相はSNSに