橋本環奈が主演を務める連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・月〜土、午前8時〜ほか）は21日、第4週「うちとお姉ちゃん」第16回が放送される。朝ドラ・111作目の「おむすび」は、平成時代のギャルが栄養士となり、現代人が抱える問題を食の知識と“コミュ力”で解決しながら、縁や人をむすんでいくオリジナル作品。福岡・神戸・大阪を舞台に、平成から令和の荒波をたくましく突き進むヒロイン・米田結を、NHKドラマ初出演と