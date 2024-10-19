気象台は、午前7時50分に、大雨警報（浸水害）を浜田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・浜田市に発表西部では、19日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜田市□大雨警報【発表】・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量30mm