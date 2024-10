「PCゲームといえばSteam」といわれるほど、SteamはPCゲーム販売プラットフォームとして非常に強い力を持っています。このようなプラットフォームをゲーム会社のBlizzard Entertainmentが作れていたかもしれないとして、長年ゲーム業界の記者を務めているジェイソン・シュライアー氏が本にまとめています。Oof: Years before Steam, a Blizzard engineer wanted to turn Battle.net into a third-party game store, but was report