１９７７年から放送されたテレビアニメ「超電磁マシーン ボルテスＶ」がフィリピンで実写化された映画「ボルテスＶ レガシー」の公開初日舞台挨拶が１８日、東京・新宿バルト９で行われ、日本語吹き替えを担当した声優陣が集結。中島愛は自身のルーツと重なる今作出演の感慨を口にした。 【写真】舞台挨拶に登壇した金城大和、中島愛、諏訪部順一、小林千晃、花倉桔道、小市眞琴、マーク A. レイ