鬼丸征也氏が、自身のYouTubeチャンネルで「三井住友カードプラチナプリファードは解約するべき？SBI証券の投信積立時ポイント付与率の改悪を受けて損益分岐点を考察」と題した動画を公開。彼は、プラチナプリファードカードのポイント還元率の改悪について解説し、「200万円にすら到達しないなら解約した方がポイント的にお得になる」と述べた。 動画の冒頭で鬼丸氏は、SBI証券と三井住友カード