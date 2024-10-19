■MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ・第5戦メッツ ー ドジャース（日本時間19日ニューヨーク、シティ・フィールド）ワールドシリーズ進出に王手をかけているドジャースは序盤から大量失点。この日先発の先発・J.フラハティ（29）が初回からP.アロンゾに3ランを浴びると、3回に連続タイムリーなど5失点で1−8と大きくリードを許した。「1番・DH」で出場の大谷翔平（30）は1回の第1打席はライトへヒットを放ち、2回の第2打席は四