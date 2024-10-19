「石黒種麹店」が販売する塩こうじやみそ、甘酒を前に話す4代目当主の石黒八郎さん＝9月、富山県南砺市しょうゆや日本酒など伝統的な発酵食品に使われるこうじ。その原料となる「種こうじ」を製造する「石黒種麹店」が、宿場町の雰囲気を残す富山県南砺市にある。種こうじを作る店は全国でも珍しく、県によると北陸では唯一。同店が販売する塩こうじやみそは、プロの料理人や全国のファンに愛用されている。（共同通信＝堤悠平）
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