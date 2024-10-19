19日(土)から20日(日)にかけては、気圧の変化が大きくなりそう。頭痛や首や肩のこり、めまいなど症状が出る方は、しっかりと対策をしてください。19日前線通過気圧変化に注意今日19日(土)は前線が通過するため、九州から北海道の広い範囲で雨や風が強まるでしょう。九州北部から北海道で、気圧の変化が大きくなりそうです。東京や新潟、仙台、札幌、釧路は気圧低下による影響度が大きく、頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠