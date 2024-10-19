米財務省＝2022年6月、ワシントン【ワシントン共同】米財務省が18日発表した2024会計年度（23年10月〜24年9月）の財政収支の赤字は1兆8328億ドル（約274兆円）で前年度から8.1％増えた。赤字額は新型コロナウイルス禍で支出が増えた20、21年度に次ぐ過去3番目の規模。公的債務の利払い費が過去最大に膨らんだことなどが響いた。財政赤字の対国内総生産（GDP）比は6.4％で、前年度の6.2％から悪化した。大統領選では民主、共和