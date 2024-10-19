お笑いタレントゆりやんレトリィバァ（33）が17日までに更新された鬼越トマホークのYouTubeチャンネルにゲスト出演。名門・関西大学に進学を決めた理由を明かした。中学時代にいじめに近いいやがらせを受けていたというゆりやん。高校は奈良の公立高校に進学したが、「意地悪4人組」の中の2人が同じ高校にいたという。ゆりやんはどの大学に進学したいとは決めていなかったが、その2人が関西大学に行きたいとずっと言っていたた