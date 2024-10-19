◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）第１０１回箱根駅伝では、２年ぶりに関東学生連合チームがオープン参加する。予選会で敗退したチームの選手で編成される連合（前身の関東学連選抜含む）は、学習院大初の箱根駅伝ランナーとなった川内優輝（３７）＝あいおいニッセイ同