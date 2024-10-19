阪神施行の21、22年を含めて、過去10年の結果から傾向を探る。☆人気1番人気【3・0・3・4】、2番人気【1・3・0・6】、3番人気【2・1・0・7】。4番人気が2勝、5番人気が1勝。6番人気以下の優勝は1頭。☆前走神戸新聞杯は【5・4・4・52】、セントライト記念が【3・3・2・39】で主要ローテ。他はラジオNIKKEI賞、日本海Sが各1勝。☆枠順黒帽の2枠が【4・3・0・13】で好成績。7枠が【2・1・4・22】。他で優勝馬が出てい