11年連続菊参戦の友道厩舎。2頭とも外枠に入り、痛恨…かと思いきや友道師は「昨年は17番、一昨年は14番が勝っていると聞いたから」とポジティブシンキング。神戸新聞杯5着のメリオーレムは「叩いて良くなるタイプ」と前走の敗戦を意に介しておらず、「内にメイショウ（タバル）さんがいるので競馬はしやすいのでは」と期待した。