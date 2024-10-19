出荷のピークを迎えた伊勢原産極早生ミカン＝１８日、伊勢原市神戸県内有数の露地ミカンの産地・神奈川県伊勢原市で極早生（わせ）品種の出荷が最盛期を迎えている。ＪＡ湘南伊勢原柑橘（かんきつ）選果場（同市神戸）では、市内農家から次々と集められたミカンが山積みされ、場内に甘酸っぱく爽やかな香りが広がった。同ＪＡ柑橘部会伊勢原支部には農家９２軒が登録され、例年１０月から翌年２月にかけて約８０トンが出荷され