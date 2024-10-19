◆報知新聞社後援第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１９日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート〜立川市街地〜国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝来年１月２、３日）の予選会（報知新聞社後援）は、１９日に東京・立川市で行われる。午前９時３５分に４３校の選手（各校１０〜１２人）がハーフマラソンを一斉スタート、上位１０