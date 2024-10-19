［１８日 ロイター］ - 米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレス（アメックス）が１８日発表した２０２４年第３・四半期決算（９月３０日まで）は利益が市場予想を上回った。経費管理が奏功し、低調な手数料の伸びの影響を和らげた。第３・四半期の利益は前年同期比２％増の２５億１０００万ドル。１株当たり利益（ＥＰＳ）は３．４９ドル。市場予想は３．２８ドルだった。アメックスは富裕層顧客を多く抱えており、競