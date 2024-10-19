Ananya Mariam RajeshJessica DiNapoli［１８日ロイター］ - 米日用品大手プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）が１８日発表した第１・四半期（７―９月期）決算は、純売上高が前年同期比０．６％減の２１７億４０００万ドルだった。アナリスト予想の２１９億１０００万ドル程度を下回った。主要市場である米国と中国で価格を重視する消費者が安価なブランドに乗り換えたことが響き、２四半期連続の減収となった。通